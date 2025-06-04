В России заявили о способности «Орешника» поразить офис Зеленского и Раду одним ударом

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил о способности российского ракетного комплекса «Орешник» поразить центры принятия решений на Украине. Об этом первый запред комитета по обороне высказался в беседе с «Газетой.Ru».
Речь, по словам парламентария, идет об офисе украинского лидера Владимира Зеленского на Банковой улице и Верховной Раде на улице Грушевского.
Собеседник издания отметил, что эти здания «давно уже должны стать приоритетными».
По мнению Журавлева, оба эти объекта могут быть поражены одним «Орешником», и запускать больше не придется.
Ранее подполковник ФСБ в отставке президент Союза «Офицеры группы “Альфа” Алексей Филатов объяснил, что мешает России ликвидировать политическую верхушку Украины. Причина того, что такая задача до сих пор не реализована, в том, что для ее выполнения не хватает необходимых ресурсов и средств, предположил офицер.