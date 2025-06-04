В России заявили о способности «Орешника» поразить офис Зеленского и Раду одним ударом

Ранее подполковник ФСБ в отставке президент Союза «Офицеры группы “Альфа” Алексей Филатов объяснил, что мешает России ликвидировать политическую верхушку Украины. Причина того, что такая задача до сих пор не реализована, в том, что для ее выполнения не хватает необходимых ресурсов и средств, предположил офицер.