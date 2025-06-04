Папа Римский обратился к Путину с просьбой по поводу СВО

Пресс-служба Кремля уточнила, что Владимир Путин подробно проинформировал папу Римского о результатах второго раунда переговоров с Украиной по вопросу обмена военнопленными. Президент России пожелал Льву XIV успехов в его миссии и подтвердил заинтересованность Москвы в достижении мирного урегулирования. В администрации подчеркнули, что этот разговор стал первым контактом российского лидера с нынешним главой Римско-католической церкви.