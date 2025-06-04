Политолог Марков: «Переговоров на высшем уровне не будет»

Президент РФ Владимир Путин сегодня в ходе совещания с кабмином заявил, что Киев делает ставку на терроризм, поэтому с ним не о чем разговаривать. «О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на терроризм?» — заявил Путин. Он назвал подрывы мостов в Курской и Брянской областях целенаправленным ударом по гражданскому населению и подчеркнул, что «и без того нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию».
Означают ли слова президента, что переговоры с Киевом будут полностью свернуты? Или же речь идет только об отказе от встречи на высшем уровне? Этот вопрос мы задали политологу Сергею Маркову.
— Пока точно сказать ничего нельзя, поскольку позиция РФ явно не выражена. — сказал эксперт. — Я полагаю, что речь о том, что переговоров на высшем уровне не будет. Там интрига в том, что Зеленский все время требует переговоров на высшем уровне, и все враги России тоже требуют переговоров на высшем уровне, все европейские лидеры требуют переговоров на высшем уровне. И даже многие заблудшие овцы из числа нейтральных государств тоже требуют переговоров на высшем уровне. Путин сначала говорил, что они должны быть подготовлены, а теперь он говорит, что их, возможно, и не будет.
— То есть на прежнем уровне переговоры продолжатся?
— Нюанс в том, что Зеленский заявил, что переговоры на этом уровне бессмысленны, что переговоры можно продолжать только на уровне президентов. Поэтому здесь важно не только то, что Путин заявил, что Зеленский террорист, но и то, что он подчеркнул — не дело украинской стороны определять уровень компетенции и представительства российской делегации.
— Возможность переговоров с Украиной в принципе он не отверг?
— Я понял так, что не отверг. Он сказал, что переговоры продолжатся на том уровне, на котором они идут.