Политолог Марков: «Переговоров на высшем уровне не будет»

— Пока точно сказать ничего нельзя, поскольку позиция РФ явно не выражена. — сказал эксперт. — Я полагаю, что речь о том, что переговоров на высшем уровне не будет. Там интрига в том, что Зеленский все время требует переговоров на высшем уровне, и все враги России тоже требуют переговоров на высшем уровне, все европейские лидеры требуют переговоров на высшем уровне. И даже многие заблудшие овцы из числа нейтральных государств тоже требуют переговоров на высшем уровне. Путин сначала говорил, что они должны быть подготовлены, а теперь он говорит, что их, возможно, и не будет.