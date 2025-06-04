Politico: ЕС направит 335 млрд евро из фонда борьбы с COVID-19 на оборонные расходы

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Европейский союз разрешил странам — членам сообщества перенаправить 335 млрд евро из Фонда восстановления и повышения устойчивости, созданного для преодоления последствий пандемии COVID-19, на финансирование оборонных проектов. Об этом пишет ТАСС.
Как сообщила газета Politico, Еврокомиссия (ЕК) установила крайний срок до августа 2026 года для реализации этой программы. Лишь выполнив ряд требований и целей страны могут претендовать на доступ к средствам из фонда.
Изначально, еще в 2021 году, деньги из Фонда восстановления и повышения устойчивости хотели направить на климатические программы и цифровые технологии. Как отмечает газета, финансирование оборонных проектов отражает радикальное изменение приоритетов ЕС со времен пандемии. -0-