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Politico: ЕС направит 335 млрд евро из фонда борьбы с COVID-19 на оборонные расходы

Как сообщила газета Politico, Еврокомиссия (ЕК) установила крайний срок до августа 2026 года для реализации этой программы. Лишь выполнив ряд требований и целей страны могут претендовать на доступ к средствам из фонда.

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Европейский союз разрешил странам — членам сообщества перенаправить 335 млрд евро из Фонда восстановления и повышения устойчивости, созданного для преодоления последствий пандемии COVID-19, на финансирование оборонных проектов. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщила газета Politico, Еврокомиссия (ЕК) установила крайний срок до августа 2026 года для реализации этой программы. Лишь выполнив ряд требований и целей страны могут претендовать на доступ к средствам из фонда.

Изначально, еще в 2021 году, деньги из Фонда восстановления и повышения устойчивости хотели направить на климатические программы и цифровые технологии. Как отмечает газета, финансирование оборонных проектов отражает радикальное изменение приоритетов ЕС со времен пандемии. -0-