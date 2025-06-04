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В России предсказали новую войну в случае успеха переговоров в Стамбуле

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов допустил возобновление военных действий в случае успеха переговоров в Стамбуле.

Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов допустил возобновление военных действий в случае успеха переговоров в Стамбуле. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению аналитика, боевые действия начнутся снова, если Россия и США договорятся о заморозке конфликта на Украине. Они потребуются, если Россия не добьется прекращения поддержки Киева со стороны США и Евросоюза за время заморозки, считает эксперт.

Он отметил, что длинные переговоры, в процессе которых находятся США и Россия, могут привести к промежуточным договоренностям.

Собеседник издания считает маловероятным, что за время заморозки удастся добиться от европейской и американской элит прекращения поддержки Киева. При этом он добавил, что попробовать надо.

Ранее Караганов назвал ошибку, допущенную Россией в начале СВО. По мнению политолога, РФ допустила ошибку, не включив активное ядерное сдерживание в начале конфликта на Украине.