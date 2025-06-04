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Переговоры в Стамбуле, атака на аэродромы, Иран: Названы главные темы разговора Путина и Трампа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков раскрыл ключевые детали состоявшегося телефонного разговора Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Среди главных моментов — оценка стамбульских переговоров, реакция на действия Киева и перспективы дальнейшего диалога.

Источник: Life.ru

Продолжительность четвертого телефонного разговора между Путиным и Трампом составила 1 час 10 минут. Стороны отметили возможность продолжения российско-украинских переговоров после взаимного анализа проектов меморандумов. Российский президент проинформировал американского коллегу о попытках украинской стороны сорвать переговорный процесс. Трамп заверил, что администрация США не была проинформирована о планах Киева атаковать российские аэродромы. В Кремле дали оценку киевскому режиму как террористической организации. В ходе беседы лидеры не обсуждали конкретные формулировки проектов меморандумов. Путин обратил внимание на факты целенаправленных ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре РФ в период переговоров. Возможность встречи российского и украинского президентов не рассматривалась как практический вопрос. Российский лидер дал положительную оценку итогам стамбульских переговоров. Тема обмена заключенными между РФ и США в этот раз не поднималась. Российская сторона выразила надежду на продолжение переговорного процесса с Украиной.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин пообщался с американским коллегой. Беседа шла 1 час 10 минут. На Украине после переговоров глав государств пришли в ужас. Местные СМИ сделали из разговора ряд тревожных для Киева выводов.