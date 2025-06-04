Переговоры в Стамбуле, атака на аэродромы, Иран: Названы главные темы разговора Путина и Трампа

Продолжительность четвертого телефонного разговора между Путиным и Трампом составила 1 час 10 минут. Стороны отметили возможность продолжения российско-украинских переговоров после взаимного анализа проектов меморандумов. Российский президент проинформировал американского коллегу о попытках украинской стороны сорвать переговорный процесс. Трамп заверил, что администрация США не была проинформирована о планах Киева атаковать российские аэродромы. В Кремле дали оценку киевскому режиму как террористической организации. В ходе беседы лидеры не обсуждали конкретные формулировки проектов меморандумов. Путин обратил внимание на факты целенаправленных ударов ВСУ по гражданской инфраструктуре РФ в период переговоров. Возможность встречи российского и украинского президентов не рассматривалась как практический вопрос. Российский лидер дал положительную оценку итогам стамбульских переговоров. Тема обмена заключенными между РФ и США в этот раз не поднималась. Российская сторона выразила надежду на продолжение переговорного процесса с Украиной.