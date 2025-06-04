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Politico: ЕС направит €335 млрд из фонда борьбы с COVID-19 на военные нужды

Журналисты указали на радикальное изменение приоритетов Евросоюза.

Источник: Аргументы и факты

Европейский союз предоставил возможность членам объединения перенаправить €335 млрд из Фонда восстановления и повышения устойчивости, созданного для преодоления последствий пандемии COVID-19, на финансирование проектов в сфере обороны, пишет Politico.

По данным издания, страны могут претендовать на доступ к средствам из фонда при выполнении ряда требований, такая возможность у них есть до августа 2026 года.

Авторы публикации напомнили, что в 2021 году средства из фонда хотели направить на климатические программы и цифровые технологии. Нынешнее решение отражает радикальное изменение приоритетов ЕС, говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе хотят создать совместный межправительственный оборонный фонд «Европейский оборонный механизм» (European Defence Mechanism, EDM), который будет закупать военную технику, брать с участников плату за ее использование и выдавать кредиты.