Politico: ЕС направит €335 млрд из фонда борьбы с COVID-19 на военные нужды

Европейский союз предоставил возможность членам объединения перенаправить €335 млрд из Фонда восстановления и повышения устойчивости, созданного для преодоления последствий пандемии COVID-19, на финансирование проектов в сфере обороны, пишет Politico.
По данным издания, страны могут претендовать на доступ к средствам из фонда при выполнении ряда требований, такая возможность у них есть до августа 2026 года.
Авторы публикации напомнили, что в 2021 году средства из фонда хотели направить на климатические программы и цифровые технологии. Нынешнее решение отражает радикальное изменение приоритетов ЕС, говорится в статье.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе хотят создать совместный межправительственный оборонный фонд «Европейский оборонный механизм» (European Defence Mechanism, EDM), который будет закупать военную технику, брать с участников плату за ее использование и выдавать кредиты.