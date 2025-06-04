Трамп: Путин пригрозил ответить на удары ВСУ по аэродромам

«Просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить, кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами», — подчеркнул политик.