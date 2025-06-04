В Беларуси запретили продавать эти детские товары. Что с ними не так?

Детская книга, как установили специалисты, не соответствует требованиям издательской продукции. Так, пробел между словами в продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. Фактически же кегль основного шрифта в книге равен 2,256 мм, а пробел между словами составил 1,504 мм.