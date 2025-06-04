В Беларуси запретили продавать эти детские товары. Что с ними не так?

В Беларуси запретили продавать деревянную игрушку-головоломку и набор музыкальных инструментов «Веселые мелодии» № 3 с маркировками Sima Land, а также литературно-художественное издание для детей «Забавные факты о теле человека» торговой марки «Буква-Ленд», следует из реестра опасной продукции.
Производителем игрушки-головоломки является Chuzhou Greenery Toys (Китай), набор музыкальных инструментов произведен Shantou Chenghai Zhencheng Plastic Toys Factory (Китай), производителем детского издания является ООО «Полиграфкомбинат» (Россия).
В игрушке из дерева и наборе музыкальных инструментов специалисты выявили превышение показателя уровня миграции формальдегида в модельную воздушную среду.
Детская книга, как установили специалисты, не соответствует требованиям издательской продукции. Так, пробел между словами в продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. Фактически же кегль основного шрифта в книге равен 2,256 мм, а пробел между словами составил 1,504 мм.