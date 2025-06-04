СМИ: Трамп считает Зеленского плохим парнем и главной угрозой ядерной эскалации

При этом Трамп также раздражен позицией Владимира Путина, хотя в целом относится к российскому президенту с большим уважением, чем к Зеленскому. Как отмечает издание, изначально Трамп рассчитывал, что заявления о его хороших отношениях с Путиным помогут быстро прекратить конфликт на Украине, но позже осознал ограниченность американского влияния в этом вопросе.