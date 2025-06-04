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СМИ: Трамп считает Зеленского плохим парнем и главной угрозой ядерной эскалации

Президент США Дональд Трамп испытывает особую неприязнь к Владимиру Зеленскому, называя украинского лидера «плохим парнем», который, по его мнению, приближает мир к ядерной войне.

Президент США Дональд Трамп испытывает особую неприязнь к Владимиру Зеленскому, называя украинского лидера «плохим парнем», который, по его мнению, приближает мир к ядерной войне. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в окружении американского лидера.

При этом Трамп также раздражен позицией Владимира Путина, хотя в целом относится к российскому президенту с большим уважением, чем к Зеленскому. Как отмечает издание, изначально Трамп рассчитывал, что заявления о его хороших отношениях с Путиным помогут быстро прекратить конфликт на Украине, но позже осознал ограниченность американского влияния в этом вопросе.

«Советники говорят, что Трамп раздражен как Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским… Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский — это “плохой парень”, который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», — пишет газета.

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