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S&P понизил рейтинг привязанных к ВВП ценных бумаг Украины до «дефолта»

Прогноз рейтингу не присвоен. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте также остался на уровне «SD». Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен на уровне «CCC+» (прогноз стабильный), краткосрочный — на отметке «C».

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «SD» («выборочный дефолт»), сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение агентства.

Прогноз рейтингу не присвоен. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте также остался на уровне «SD». Долгосрочный рейтинг в национальной валюте был сохранен на уровне «CCC+» (прогноз стабильный), краткосрочный — на отметке «C».

В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня «дефолт» («D») с «CC».

«Украина просрочила выплату $0,67 млрд по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступил 2 июня 2025 года. Более того, мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктурированы», — говорится в релизе.

В конце мая министерство финансов Украины заявило, что не будет выплачивать платеж в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года. Минфин Украины ранее заверил, что диалог и конструктивные переговоры с инвесторами-собственниками ВВП-варрантов продолжаются.

ВВП-варрант — это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году. -0-