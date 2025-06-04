S&P понизил рейтинг привязанных к ВВП ценных бумаг Украины до «дефолта»

«Украина просрочила выплату $0,67 млрд по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступил 2 июня 2025 года. Более того, мы не ожидаем выплаты в течение предусмотренного договором льготного периода в 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктурированы», — говорится в релизе.