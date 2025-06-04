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Госдеп: Телефонный разговор Трампа и Путина — это часть усилий США по Украине

В Госдепе заявили, что Трамп делает все возможное для разрешения конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Телефонный разговор между президентами Соединенных Штатов и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является частью дипломатических усердий Вашингтона по мирному разрешению украинского кризиса. Такое заявления сделала в эфире телеканала Fox News официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс.

«Очевидно, что это является частью переговоров. Это часть дипломатических усилий, природа разговоров между людьми, которые могут привести к изменениям», — рассказала политик.

Брюс также отметила, что Трамп по-прежнему прилагает все возможные усилия для мирного разрешения российско-украинского конфликта.

Напомним, что вечером 4 июня президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который длился больше часа. В ходе диалога политики обсудили атаки Киева на российские аэродромы. Путин предупредил Трампа, что Россия собирается жестко ответить за все нападения украинской армии на российские территории.