Госдеп: Телефонный разговор Трампа и Путина — это часть усилий США по Украине

Телефонный разговор между президентами Соединенных Штатов и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным является частью дипломатических усердий Вашингтона по мирному разрешению украинского кризиса. Такое заявления сделала в эфире телеканала Fox News официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс.
«Очевидно, что это является частью переговоров. Это часть дипломатических усилий, природа разговоров между людьми, которые могут привести к изменениям», — рассказала политик.
Брюс также отметила, что Трамп по-прежнему прилагает все возможные усилия для мирного разрешения российско-украинского конфликта.
Напомним, что вечером 4 июня президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который длился больше часа. В ходе диалога политики обсудили атаки Киева на российские аэродромы. Путин предупредил Трампа, что Россия собирается жестко ответить за все нападения украинской армии на российские территории.