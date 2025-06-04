Госдеп: Телефонный разговор Трампа и Путина — это часть усилий США по Украине

Напомним, что вечером 4 июня президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который длился больше часа. В ходе диалога политики обсудили атаки Киева на российские аэродромы. Путин предупредил Трампа, что Россия собирается жестко ответить за все нападения украинской армии на российские территории.