Маск призвал полностью переделать проект бюджета США

«Нужно разработать новый проект бюджета, который не приведет к массовому увеличению дефицита и госдолга на $5 трлн», — написал Илон Маск в соцсети X. Через час он опубликовал еще один пост, в котором заявил, что «банкротить Америку — ненормально».