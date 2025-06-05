Маск призвал полностью переделать проект бюджета США

«Нужно разработать новый проект бюджета, который не приведет к массовому увеличению дефицита и госдолга на $5 трлн», — написал Илон Маск в соцсети X. Через час он опубликовал еще один пост, в котором заявил, что «банкротить Америку — ненормально».
Ранее миллиардер назвал проект бюджета «отвратительной мерзостью». Как пишет The New York Times, документ должен стать воплощением внутренней политики Дональда Трампа в жизнь. Он среди прочего предполагает сокращение налогов, увеличение расходов на оборону и миграционную политику, а также сокращение финансирования здравоохранения, образования и зеленой энергетики.