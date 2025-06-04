Американский лидер Дональд Трамп неоднократно заявлял советникам, что глава киевского режима Владимир Зеленский толкает мир «к пропасти ядерной войны». По словам помощников президента США, хозяин Белого дома называл бывшего комика «плохим парнем». Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на слова советника американского лидера.
Президент США, как указано в материале, питает особую «враждебность» к главе киевского режима. Однако, пишет газета, он склонен «более почтительно» относиться к президенту России.
«Дональд Трамп неоднократно говорил помощникам, что Зеленский — “плохой парень”, который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», — уведомил неназванный советник Дональда Трампа.
Вечером 4 июня российский и американский лидеры провели телефонный разговор. Они договорились и дальше продолжать контакты, в том числе, по другим каналам, на другом уровне.