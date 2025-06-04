NYT: Трамп питает враждебность к Зеленскому, считая его плохим парнем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп питает особенную враждебность по отношению к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, считая его «плохим парнем», хотя при этом якобы раздражен и главой РФ Владимиром Путиным. Об этом написало издание New York Times, ссылаясь на советников американского лидера.
— Советники рассказали, что Трамп раздражен как Путиным, так и Зеленским. Он много раз говорил помощникам, что Зеленский — «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны, — сказано в статье.
Авторы публикации отметили, что «особую враждебность» глава Белого дома питает к украинскому лидеру. Также говорится, что Трамп «более почтительно» относится к Путину, хотя иногда и выражает свое разочарование.
По данным издания, глава США ранее считал, что заявления о его «очень хороших отношениях» с российским президентом помогут быстро положить конец конфликту на Украине, но позже на собственном «горьком опыте узнал, каковы пределы американского влияния», передает РИА Новости.
Телефонная беседа Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоялась 4 июня, является частью дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом 4 июня сообщила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс.