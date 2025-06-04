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США добиваются экстрадиции россиянина Легкодымова во Францию

Адвокат российского гражданина Анатолия Легкодымова сообщил агентству РИА Новости, что американские власти пытаются передать его подзащитного Франции, где того обвиняют в незаконных операциях с криптовалютой.

Адвокат российского гражданина Анатолия Легкодымова сообщил агентству РИА Новости, что американские власти пытаются передать его подзащитного Франции, где того обвиняют в незаконных операциях с криптовалютой. Слушание по вопросу экстрадиции назначено на конец июня в федеральном суде США.

«Соединенные Штаты пытаются экстрадировать Анатолия во Францию для судебного преследования, и мы оспариваем его экстрадицию в федеральном суде», — рассказал адвокат Марк Шамел.

Легкодымов, считающийся сооснователем гонконгской платформы Bitzlato, был арестован в Майами в январе 2023 года. Американские обвинители утверждают, что через сервис с 2018 года прошло свыше 4,5 млрд долларов, включая средства, связанные с незаконной деятельностью. Ему вменяют управление нелицензированным платежным сервисом и отмывание денег.

Адвокат Марк Шамел выразил надежду на включение клиента в список возможного обмена между Москвой и Вашингтоном, подчеркнув, что Легкодымов стремится вернуться к семье в Россию. В настоящее время он содержится в тюрьме штата Огайо, несмотря на то, что судебное разбирательство ведется в Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в поставке некачественных бронежилетов отправится служить в зону СВО.