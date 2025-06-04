США добиваются экстрадиции россиянина Легкодымова во Францию

Адвокат Марк Шамел выразил надежду на включение клиента в список возможного обмена между Москвой и Вашингтоном, подчеркнув, что Легкодымов стремится вернуться к семье в Россию. В настоящее время он содержится в тюрьме штата Огайо, несмотря на то, что судебное разбирательство ведется в Пенсильвании.