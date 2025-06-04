США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

Документ, текст которого оказался в распоряжении ТАСС, состоит из четырех пунктов. В резолюции содержится требование о «немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в Газе, соблюдаемом всеми сторонами», а также об освобождении всех заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. Кроме того, авторы проекта резолюции требуют «немедленного и безусловного снятия всех ограничений на поставки гуманитарной помощи в Газу, которые осуществляются как ООН, так и ее гуманитарными партнерами». −0-