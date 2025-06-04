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США наложили вето на резолюцию СБ ООН о прекращении огня в Газе

Проект резолюции был подготовлен десяткой непостоянных членов СБ ООН. США стали единственной страной в Совбезе, не поддержавшей резолюцию.

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

Проект резолюции был подготовлен десяткой непостоянных членов СБ ООН. США стали единственной страной в Совбезе, не поддержавшей резолюцию.

Документ, текст которого оказался в распоряжении ТАСС, состоит из четырех пунктов. В резолюции содержится требование о «немедленном, безусловном и постоянном прекращении огня в Газе, соблюдаемом всеми сторонами», а также об освобождении всех заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. Кроме того, авторы проекта резолюции требуют «немедленного и безусловного снятия всех ограничений на поставки гуманитарной помощи в Газу, которые осуществляются как ООН, так и ее гуманитарными партнерами». −0-