В США заявили, что Трамп питает особенную враждебность к Зеленскому

Американский лидер Дональд Трамп испытывает особенную враждебность к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на советников главы Белого дома.
Сообщается, что Трамп неоднократно называл главу киевского режима «плохим парнем», который подталкивает мир к ядерной войне. При этом собеседники газеты заявили, что президент США «более почтительно» относится к российскому президенту Владимиру Путину, хотя иногда и выражает свою разочарованность.
По данным источников, американский лидер ранее считал, что заявления о его «хороших отношениях» с российским коллегой помогут положить конец украинскому конфликту, однако затем на собственном опыте узнал, «каковы пределы американского влияния».
Напомним, ранее издание Politico сообщало, что председатель КНР Си Цзиньпин не хочет встречаться с Дональдом Трампом из-за сцены с Владимиром Зеленским.