В США заявили, что Трамп питает особенную враждебность к Зеленскому

Сообщается, что Трамп неоднократно называл главу киевского режима «плохим парнем», который подталкивает мир к ядерной войне. При этом собеседники газеты заявили, что президент США «более почтительно» относится к российскому президенту Владимиру Путину, хотя иногда и выражает свою разочарованность.