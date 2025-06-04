Госдеп США одобрил контракт на обслуживание танков Abrams армии Кувейта за $325 млн

Государственный департамент США одобрил контракт на сумму $325 миллионов для обслуживания танков Abrams, находящихся на вооружении армии Кувейта. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, ответственное за экспорт военной техники и оружия по межправительственным соглашениям. Об этом пишет ТАСС.