Госдеп США одобрил контракт на обслуживание танков Abrams армии Кувейта за $325 млн

Государственный департамент США одобрил контракт на сумму $325 миллионов для обслуживания танков Abrams, находящихся на вооружении армии Кувейта. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, ответственное за экспорт военной техники и оружия по межправительственным соглашениям. Об этом пишет ТАСС.
Согласно контракту, будут поставлены запчасти и другие материалы, а также предоставлены услуги по транспортировке грузов и техническому обслуживанию. В частности, речь идет о танках модификаций M1A2 и M1A2K.
Кувейт располагает примерно 220 танками Abrams в своих сухопутных войсках.
Ранее вышла новость, что США тормозят передачу танков Abrams из Австралии на Украину.