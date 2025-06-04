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Госдеп США одобрил контракт на обслуживание танков Abrams армии Кувейта за $325 млн

Государственный департамент США одобрил контракт на сумму $325 миллионов для обслуживания танков Abrams, находящихся на вооружении армии Кувейта.

Государственный департамент США одобрил контракт на сумму $325 миллионов для обслуживания танков Abrams, находящихся на вооружении армии Кувейта. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, ответственное за экспорт военной техники и оружия по межправительственным соглашениям. Об этом пишет ТАСС.

Согласно контракту, будут поставлены запчасти и другие материалы, а также предоставлены услуги по транспортировке грузов и техническому обслуживанию. В частности, речь идет о танках модификаций M1A2 и M1A2K.

Кувейт располагает примерно 220 танками Abrams в своих сухопутных войсках.

Ранее вышла новость, что США тормозят передачу танков Abrams из Австралии на Украину.