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NYT: Трамп враждебно настроен к Зеленскому

НЬЮ-ЙОРК, 4 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп настроен враждебно по отношению к Владимиру Зеленскому и в разговорах с помощниками называет его «плохим парнем», сообщила газета The New York Times.

Источник: Reuters

По ее данным, Трамп неоднократно отмечал, что Зеленский толкает мир на грань ядерной войны. Хотя некоторые источники газеты утверждают, что американский лидер «раздражен как [президентом России Владимиром] Путиным, так и Зеленским», издание отмечает, что Трамп «склонен относиться к Путину более почтительно».

Ранее в среду лидеры РФ и США провели свой четвертый телефонный разговор с момента вступления Трампа в должность. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины, Путин подробно рассказал об итогах переговоров в Стамбуле и дал оценку терактам, организованным киевским режимом. Кроме того, президент РФ рассказал Трампу о попытках Киева сорвать прямые российско-украинские переговоры, второй раунд которых прошел 2 июня в Стамбуле.