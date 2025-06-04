NYT: Трамп враждебно настроен к Зеленскому

Ранее в среду лидеры РФ и США провели свой четвертый телефонный разговор с момента вступления Трампа в должность. Главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины, Путин подробно рассказал об итогах переговоров в Стамбуле и дал оценку терактам, организованным киевским режимом. Кроме того, президент РФ рассказал Трампу о попытках Киева сорвать прямые российско-украинские переговоры, второй раунд которых прошел 2 июня в Стамбуле.