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Россию избрали в один из ключевых органов ООН

Россия была избрана в Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) на период 2026—2028 годов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Россия избрана до 2028 года.

Россия была избрана в Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) на период 2026—2028 годов. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Для получения места в ЭКОСОС кандидатам требовалась поддержка не менее двух третей голосов при тайном голосовании. Россия претендовала на место от восточноевропейской региональной группы вместе с Хорватией, Белоруссией, Северной Македонией и Украиной, при этом на три вакантных места было выдвинуто пять стран.

По итогам голосования в состав Совета вошли Украина и Хорватия, получившие поддержку западных государств. Белоруссия и Северная Македония не смогли пройти по итогам выборов. Россия была избрана во втором туре голосования.

Кроме того, в новый состав ЭКОСОС войдут такие страны, как Туркменистан, Китай, Турция, Индия, Мозамбик, Финляндия и ряд других государств. Новый состав Совета приступит к работе с 1 января 2026 года.

Экономический и Социальный Совет ООН является одним из основных органов организации, занимающимся вопросами международного сотрудничества в экономической и социальной сферах. Совет состоит из 54 государств-членов, которые избираются на трехлетний срок.