Россию избрали в один из ключевых органов ООН

Для получения места в ЭКОСОС кандидатам требовалась поддержка не менее двух третей голосов при тайном голосовании. Россия претендовала на место от восточноевропейской региональной группы вместе с Хорватией, Белоруссией, Северной Македонией и Украиной, при этом на три вакантных места было выдвинуто пять стран.