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Госдеп США отметил минимальный оптимизм Трампа по Украине после разговора с Путиным

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что президент Дональд Трамп продемонстрировал наименьший оптимизм относительно урегулирования украинского конфликта во время последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что президент Дональд Трамп продемонстрировал наименьший оптимизм относительно урегулирования украинского конфликта во время последнего телефонного разговора с Владимиром Путиным.

«Должна сказать, что это, возможно, наименее оптимистичный из слышанного мною [его тона] относительно природы возможного — в телефонном разговоре — в плане мира или прекращения огня с Украиной», — заявила Брюс.

Комментируя запись Трампа в соцсети Truth Social, Брюс отметила, что подобный тон является частью дипломатического процесса между лидерами, которые давно знакомы и способны влиять на ситуацию. Она подчеркнула, что американский президент продолжает предпринимать усилия для достижения мира.

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил контракт на обслуживание танков Abrams армии Кувейта за $325 млн.