Хуситы заявили об ударах беспилотниками по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» запустили два беспилотника в сторону израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа.