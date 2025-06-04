Хуситы заявили об ударах беспилотниками по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/.Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» запустили два беспилотника в сторону израильского аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа.
«Войска беспилотных систем провели военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив — ред.) с использованием двух беспилотников. Операция достигла своей цели», — сказал представитель движения в эфире телеканала Al Masirah.
Ранее израильская армия сообщила о перехвате БПЛА, запущенного «с востока». В ряде районов страны звучали сирены, предупреждающие жителей о воздушной опасности. −0-