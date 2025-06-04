США заблокировали резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе

Документ, подготовленный десятью непостоянными членами Совбеза и поддержанный всеми остальными странами-участницами, требовал безусловного и постоянного прекращения боевых действий, освобождения заложников и полного снятия ограничений на гуманитарные поставки в палестинский анклав.