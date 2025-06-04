США заблокировали резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе

Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство ТАСС.
Документ, подготовленный десятью непостоянными членами Совбеза и поддержанный всеми остальными странами-участницами, требовал безусловного и постоянного прекращения боевых действий, освобождения заложников и полного снятия ограничений на гуманитарные поставки в палестинский анклав.
Согласно тексту резолюции, авторы настаивали на необходимости обеспечить беспрепятственный доступ помощи через ООН и ее партнерские организации. Американское вето стало единственным препятствием для принятия документа.
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