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США заблокировали резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе

Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Документ, подготовленный десятью непостоянными членами Совбеза и поддержанный всеми остальными странами-участницами, требовал безусловного и постоянного прекращения боевых действий, освобождения заложников и полного снятия ограничений на гуманитарные поставки в палестинский анклав.

Согласно тексту резолюции, авторы настаивали на необходимости обеспечить беспрепятственный доступ помощи через ООН и ее партнерские организации. Американское вето стало единственным препятствием для принятия документа.

Ранее Госдеп США отметил минимальный оптимизм Трампа по Украине после разговора с Путиным.