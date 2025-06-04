Economist: атаки Киева заставили Запад пересмотреть ведение войн

Напомним, 1 июня Киев совершил ряд терактов с применением беспилотных летательных аппаратов в пяти регионах России. Сообщалось, что были использованы FPV-дроны. По данным Минобороны, атаки совершались по аэродромам в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях.