Economist: атаки Киева заставили Запад пересмотреть ведение войн

После атак Киева на российские аэродромы Великобритании придется переосмыслить способы ведения войн. Такое мнение высказывают аналитики издания The Economist.
Автор публикации указал на то, что самоуспокоенность Запада является серьезной ошибкой.
«Войска Великобритании должны заново научиться вести боевые действия с более широкого диапазона позиций», — сказано в публикации.
В частности, автор советует британской армии рассредоточить боеприпасы, топливо и запасные части.
Также издание напоминает, что Великобритании катастрофически не хватает денег на перевооружение.
Напомним, 1 июня Киев совершил ряд терактов с применением беспилотных летательных аппаратов в пяти регионах России. Сообщалось, что были использованы FPV-дроны. По данным Минобороны, атаки совершались по аэродромам в Ивановской, Рязанской, Амурской, Мурманской и Иркутской областях.