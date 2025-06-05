В МЧС предложили размещать данные для населения о бомбоубежищах на Госуслугах

По словам заместителя директора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова, адреса бомбоубежищ во всех регионах России могут быть размещены на портале «Госуслуги» до конца текущего года. Эта инициатива обсуждалась в Общественной палате, пишет ТАСС.
«Каждый гражданин сможет зайти в свой личный кабинет на Госуслугах, выбрать специальную вкладку и узнать, к какому убежищу он прикреплен, а также куда ему следует направиться в случае чрезвычайной ситуации», — цитирует «Парламентская газета» слова Старовойтова.
Кроме того, на портале будет доступна информация об эвакуационных пунктах, куда нужно будет направляться при объявлении эвакуации. Данная система уже была протестирована в Курской и Белгородской областях, добавил Старовойтов. Расширить её на всю страну планируется до конца этого года.
Ранее список бомбоубежищ опубликовала глава Таганрога после ракетной атаки.