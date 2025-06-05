В МЧС предложили размещать данные для населения о бомбоубежищах на Госуслугах

Кроме того, на портале будет доступна информация об эвакуационных пунктах, куда нужно будет направляться при объявлении эвакуации. Данная система уже была протестирована в Курской и Белгородской областях, добавил Старовойтов. Расширить её на всю страну планируется до конца этого года.