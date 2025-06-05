Рогов назвал попытку Украины атаковать Крымский мост людоедской выходкой

Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов резко осудил попытку украинских сил атаковать Крымский мост, назвав такие действия террористическим актом против гражданского объекта. В своем заявлении РИА Новости он подчеркнул, что подобные инциденты направлены на срыв мирных переговоров по урегулированию конфликта, назвав их людоедской выходкой.