Член Общественной палаты РФ Владимир Рогов резко осудил попытку украинских сил атаковать Крымский мост, назвав такие действия террористическим актом против гражданского объекта. В своем заявлении РИА Новости он подчеркнул, что подобные инциденты направлены на срыв мирных переговоров по урегулированию конфликта, назвав их людоедской выходкой.
«Попытка режима Зеленского атаковать гражданский объект, которым является Крымский мост, — это акт терроризма. Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку», — заявил он.
Рогов также обвинил киевский режим в выполнении указаний внешних сил, стремящихся к эскалации напряженности. По его словам, руководство Украины продолжает сознательно атаковать гражданскую инфраструктуру, что требует соответствующего международного осуждения.
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