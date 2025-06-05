Госдеп одобрил контракт на обслуживание танков Abrams армии Кувейта за $325 млн

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный департамент США одобрил заключение контракта объемом $325 млн на обслуживание танков Abrams армии Кувейта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.