Госдеп одобрил контракт на обслуживание танков Abrams армии Кувейта за $325 млн

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный департамент США одобрил заключение контракта объемом $325 млн на обслуживание танков Abrams армии Кувейта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.
Контракт предусматривает поставку запчастей и других материалов, а также услуги по доставке грузов и обслуживанию техники. Речь идет о танках модификаций M1A2 и M1A2K.
На вооружении сухопутных войск Кувейта находятся около 220 танков Abrams. −0-