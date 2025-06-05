У западных союзников Украины другие вопросы к Ермаку. Так, поначалу американская пресса предъявила ему хищение на военных поставках. По данным американцев, схема была такая: Украина закупает у Запада оружие по завышенным ценам (например, у Румынии снаряды для РСЗО «Град» по €3240 за единицу, хотя их стоимость не превышает €2500), а разницу президентский офис кладёт себе в карман. Также проходила информация, что Ермак в связке с криминальным авторитетом Александром Нариком Петровским был причастен к хищению гуманитарной помощи в Запорожье.