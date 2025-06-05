Почти 68 тысяч жителей Херсонской области остались без света

По данным главы региона, отключение электроэнергии затронуло 97 населенных пунктов, где проживают почти 68 тысяч человек, а также 29 социально значимых объектов, временно переведенных на резервное питание. Сальдо назвал повреждение энергообъекта результатом целенаправленного удара по гражданской инфраструктуре.