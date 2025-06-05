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Почти 68 тысяч жителей Херсонской области остались без света

Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа Херсонской области полностью обесточены после атаки ВСУ на магистральную трансформаторную подстанцию.

Генический, Новотроицкий, Нижнесерогозский и Ивановский округа Херсонской области полностью обесточены после атаки ВСУ на магистральную трансформаторную подстанцию. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, отключение электроэнергии затронуло 97 населенных пунктов, где проживают почти 68 тысяч человек, а также 29 социально значимых объектов, временно переведенных на резервное питание. Сальдо назвал повреждение энергообъекта результатом целенаправленного удара по гражданской инфраструктуре.

Энергетики приступили к восстановительным работам, однако ночные ремонтные операции невозможны из-за постоянной угрозы атак беспилотников. Губернатор подчеркнул, что безопасность ремонтных бригад остается приоритетом.

«Подача электричества будет восстановлена при первой возможности», — написал глава региона.

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