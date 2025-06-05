Economist: Британия должна переосмыслить свою военную стратегию

Журнал, в частности, пишет, что британские Королевские военно-воздушные силы, как и во многих европейских странах, экономили деньги, закрывая базы и складируя самолеты в одном месте. Воскресная украинская атака с применением беспилотников стала напоминанием для Великобритании, что такая стратегия ошибочна.