В Госдепе Ермаку озвучили позицию Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Об этом еще раз подтвердил в ходе встречи с украинской делегацией во главе с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком замгоссекретаря США Кристофер Ландау.
«Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и первым вице-премьером Юлией Свириденко, чтобы обсудить критическую важность мирного урегулирования путем переговоров. Заместитель госсекретаря повторил призыв президента Трампа к продолжению дипломатических усилий», — говорится в опубликованном релизе Госдепа.
Ландау также заявил о «следующих шагах» после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Однако детали приведены не были.
Ранее «МК» писал, что политолог Сергей Марков высказался о визите главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон. По мнению аналитика, эта поездка является попыткой изменить политику США в пользу Киева.