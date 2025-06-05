В Госдепе Ермаку озвучили позицию Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Об этом еще раз подтвердил в ходе встречи с украинской делегацией во главе с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком замгоссекретаря США Кристофер Ландау.