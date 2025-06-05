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В Госдепе Ермаку озвучили позицию Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине.

Президент США Дональд Трамп выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Об этом еще раз подтвердил в ходе встречи с украинской делегацией во главе с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком замгоссекретаря США Кристофер Ландау.

«Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и первым вице-премьером Юлией Свириденко, чтобы обсудить критическую важность мирного урегулирования путем переговоров. Заместитель госсекретаря повторил призыв президента Трампа к продолжению дипломатических усилий», — говорится в опубликованном релизе Госдепа.

Ландау также заявил о «следующих шагах» после второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Однако детали приведены не были.

Ранее «МК» писал, что политолог Сергей Марков высказался о визите главы офиса президента Украины Андрея Ермака в Вашингтон. По мнению аналитика, эта поездка является попыткой изменить политику США в пользу Киева.