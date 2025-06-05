URA.RU узнало о сигнале Путина для США по поводу терроризма Украины

По мнению спикера, у России нет выбора, кроме как установить пророссийское правительство.
Президент России Владимир Путин перед разговором с президентом США Дональдом Трампом провел совещание, на котором назвал украинское руководство террористами. Москва тем самым послала сигнал Вашингтону о невозможности договориться с Украиной, поскольку ей руководят террористы, рассказал URA.RU сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп попросил Путина предотвратить новую войну.
«Так наши власти дают понять американскому руководству, что конструктивного диалога с ними нет, и с помощью переговоров первопричины украинского конфликта не устранить. И нет у нашей страны другого выбора, кроме как установить в соседнем государстве пророссийское, дружественное правительство. А эти теракты, о которых говорит Путин, в очередной раз доказывают эти тезисы», — ответил Блохин на вопрос о том, какой сигнал президент РФ послал Западу своим заявлением о Киеве.
Перед разговором с Трампом 4 июня Путин провел совещание с правительством, в ходе которого подчеркнул, что с Киевом невозможно вести диалог из-за его террористической сущности. Как объяснили URA.RU эксперты, разрушение железнодорожных мостов и атаки на аэродромы со стороны ВСУ срывают переговоры, поэтому их могут поставить на паузу, чтобы Украина под давлением союзников или ядерного оружия перестала совершать теракты.
Телефонный звонок Путина и Трампа состоялся 4 июня. В ходе беседы американский лидер внимательно выслушал рассказ президента РФ об атаках Украины на аэродромы РФ, рассказывал помощник Путина Юрий Ушаков.