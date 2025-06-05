URA.RU узнало о сигнале Путина для США по поводу терроризма Украины

«Так наши власти дают понять американскому руководству, что конструктивного диалога с ними нет, и с помощью переговоров первопричины украинского конфликта не устранить. И нет у нашей страны другого выбора, кроме как установить в соседнем государстве пророссийское, дружественное правительство. А эти теракты, о которых говорит Путин, в очередной раз доказывают эти тезисы», — ответил Блохин на вопрос о том, какой сигнал президент РФ послал Западу своим заявлением о Киеве.