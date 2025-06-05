Ушаков заявил о пользе для Трампа выслушать Путина

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что для американского президента Дональда Трампа было полезно услышать мнение Владимира Путина о террористических атаках, осуществленных Киевом.
«Трамп внимательно выслушал наши оценки. Наш президент подробно высказался по этому вопросу, и я думаю, что для Трампа было весьма полезно узнать наше мнение о произошедшем. Обе стороны стремились обсудить эти террористические акты», — отметил Ушаков.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в среду, в ходе которого обсудили результаты переговоров в Стамбуле и атаки украинских сил на российские аэродромы. Американский президент подтвердил, что Вашингтон не был заранее уведомлен о планах Киева.
Кроме того, президенты обменялись мнениями о перспективах восстановления сотрудничества между странами и подтвердили готовность поддерживать постоянный контакт друг с другом.