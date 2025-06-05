Ушаков заявил о пользе для Трампа выслушать Путина

«Трамп внимательно выслушал наши оценки. Наш президент подробно высказался по этому вопросу, и я думаю, что для Трампа было весьма полезно узнать наше мнение о произошедшем. Обе стороны стремились обсудить эти террористические акты», — отметил Ушаков.