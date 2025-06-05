Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Великобритания практически полностью истощила собственные военные арсеналы за 3,5 года поставок вооружений Украине. По словам дипломата, перед британским правительством теперь стоит сложная задача по восполнению этих запасов.
В интервью проекту «ТАСС Дети» Келин также отметил, что текущая внешнеполитическая повестка, включая помощь Киеву, мало интересует большинство британцев. Основное внимание граждан, по его словам, сосредоточено на внутренних проблемах — росте цен, падении уровня жизни и безработице.
«Конечно, они видят вот эту политику, которая связана с выбрасыванием денег из бюджета Великобритании на Украину. Малообоснованную, непонятную, им тоже непонятно это, честно говоря. Но вмешиваются они не сильно, это в общем прерогатива правительства здесь», — сказал посол.
Ранее сообщалось, что Великобритания наращивает поставки БПЛА Украине до 100 тысяч единиц.