Великобритания исчерпала военные запасы после поставок Украине

«Конечно, они видят вот эту политику, которая связана с выбрасыванием денег из бюджета Великобритании на Украину. Малообоснованную, непонятную, им тоже непонятно это, честно говоря. Но вмешиваются они не сильно, это в общем прерогатива правительства здесь», — сказал посол.