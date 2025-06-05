Политолог раскрыл, кому и что Путин хотел показать разговором с Папой Римским

По его словам, объяснить разговор также можно поиском формата участия Папы Римского в урегулировании украинского конфликта. «И здесь важно, что инициатива исходит от российской стороны, потому что это еще раз показывает, кто на самом деле стремится к мирному урегулированию. Стамбульская площадка стала провисать в результате того, что сделала Украина, но Россия и здесь, даже в этих условиях, не прекращает прилагать усилия к продолжению переговоров», — обратил внимание Зудин.