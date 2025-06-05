Польская армия открестилась от хранившегося без охраны оружия для Киева

«Прокуратура в Пшемысле начала расследование по поводу того, что на прошлой неделе полицейские изъяли оружие. Это оружие противовоздушной обороны. Это оружие принадлежит частной фирме, которая имеет лицензию на оборот оружия», — пояснил он.