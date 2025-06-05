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Польская армия открестилась от хранившегося без охраны оружия для Киева

В Польше частная организация складировала средства противовоздушной обороны, которые должны были отправить киевскому режиму, и не обеспечила их охраной.

В Польше частная организация складировала средства противовоздушной обороны, которые должны были отправить киевскому режиму, и не обеспечила их охраной. Об этом заявил официальный представитель МВД страны Яцек Добжиньский.

«Прокуратура в Пшемысле начала расследование по поводу того, что на прошлой неделе полицейские изъяли оружие. Это оружие противовоздушной обороны. Это оружие принадлежит частной фирме, которая имеет лицензию на оборот оружия», — пояснил он.

В МВД также отметили, что данное вооружение никак не связано с национальной армией. В польском минобороны также отреагировали на данную ситуацию и подтвердили слова правоохранителей.

Добжиньский добавил, что изъятое предназначалось для снабжения киевского режима. После инцидента прокуратура инициировала проверку. Иных подробностей не сообщалось.