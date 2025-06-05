Небензя прокомментировал голосование в СБ ООН по Газе

«К сожалению, в очередной раз Совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса», — сказал Небензя в СБ ООН по мотивам голосования по соответствующему документу.