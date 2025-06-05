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Небензя прокомментировал голосование в СБ ООН по Газе

ООН, 5 июн — РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН после вето США на проект резолюции по Газе вновь убедились в том, кто хочет мира на Ближнем Востоке, а «кто продолжает играть в геополитические игры», заявил постпред РФ при Всемирной организации Василий Небензя.

Источник: AP 2024

В среду США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о немедленном и безусловном прекращении огня в Газе и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи в полуэксклав.

«К сожалению, в очередной раз Совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса», — сказал Небензя в СБ ООН по мотивам голосования по соответствующему документу.

Он отметил, что члены Совета Безопасности получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто «продолжает играть в геополитические игры».