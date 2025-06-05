В Украине заявили, что запустят производство оружия для ВСУ за границей

Финансировать производство будут западные страны, участвующие в инициативе. Речь идет о совместном выпуске дронов, ракет, боеприпасов, систем радиоэлектронной борьбы и других видов вооружения. По словам Умерова, произведенное оружие будет идти на нужды ВСУ до тех пор, пока продолжаются боевые действия. «Партнеры готовы производить украинское оружие, украинские разработки в своих странах по официальной лицензии. Наша позиция неизменна: первоочередным приоритетом являются потребности сил обороны Украины. И партнеры подтвердили: все, что произведено на таких предприятиях, пойдет на нужды украинского войска, пока продолжается война», — утверждает он. При этом министр не уточнил, сколько стран выразили готовность в этом участвовать.