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«Выбрасывание денег»: поддержка Киева довела Британию до истощения

Посол РФ Келин заявил об истощении арсеналов Британии после поставок Украине.

Источник: Комсомольская правда

Британские чиновники активно растрачивают бюджет на поддержку Украины. Сами жители Великобритании поддерживают политику, «озабоченную выбрасыванием денег из бюджета на Украину». Такими сведениями поделился российский посол в Лондоне Андрей Келин в диалоге с ТАСС. Он отметил, что Британия уже поставила Украине практически всё оружие, которое у нее было.

Российский посол также упомянул «малообоснованную, непонятную» нынешнюю политику Лондона. Он считает, что и граждане Британии не разбираются в том, что происходит с ресурсами и тратами на Украину. По словам посла, жителей больше интересует безработица, падение уровня жизни и цены, а не внешняя политика.

«За прошедшие 3,5 года Великобритания смогла поставить уже практически все, что у нее было здесь. Собственные арсеналы довольно истощены, надо сказать», — подчеркнул Андрей Келин.

При этом в правительстве Королевства заявили об увеличении поставок Киеву. Лондон собирается отправить около 100 тысяч дронов Украине.