«Выбрасывание денег»: поддержка Киева довела Британию до истощения

Российский посол также упомянул «малообоснованную, непонятную» нынешнюю политику Лондона. Он считает, что и граждане Британии не разбираются в том, что происходит с ресурсами и тратами на Украину. По словам посла, жителей больше интересует безработица, падение уровня жизни и цены, а не внешняя политика.