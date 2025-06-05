Постпред РФ при ООН прокомментировал вето США на резолюцию о перемирии в Газе

«К сожалению, в очередной раз совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса. Упущен очередной шанс на деле продемонстрировать готовность Совета Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности в контексте палестино-израильского конфликта, растянувшегося на 80 лет», — заявил дипломат.