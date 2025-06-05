Постпред РФ при ООН прокомментировал вето США на резолюцию о перемирии в Газе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе продемонстрировало истинные намерения сторон в ближневосточном конфликте. Выступая после голосования, он подчеркнул, что Совет Безопасности упустил возможность предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.
«К сожалению, в очередной раз совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса. Упущен очередной шанс на деле продемонстрировать готовность Совета Безопасности взять на себя ответственность за поддержание международного мира и безопасности в контексте палестино-израильского конфликта, растянувшегося на 80 лет», — заявил дипломат.
Небензя выразил надежду, что предстоящая в июне конференция по палестино-израильскому урегулированию под сопредседательством Саудовской Аравии и Франции сможет дать новый импульс мирному процессу. Он призвал международное сообщество объединить усилия для реализации решения о создании двух государств.
Напомним, что США стали единственной страной, заблокировавшей резолюцию десяти непостоянных членов Совбеза с требованием немедленного прекращения огня и снятия ограничений на гуманитарную помощь.
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