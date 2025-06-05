Визит Ермака оказался бессмысленным после разговора Путина и Трампа

Украинская делегация, в составе которой был руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак, во время своего визита в Вашингтон получила ультиматум по завершению конфликта. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Это — встреча прикрытие. На самом деле, Ермак приехал получить ультиматум по завершению войны. Возможно, его прикроют какими-то перемогами, но в целом — дело ясное — все идет к концу», — отметил политик.
Дубинский еще больше обесценил американский вояж Ермака и компании в США другим заявлением. Он назвал эту поездку бессмысленной, так как президенты России и Америки Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор.
Ранее в Госдепе украинской делегации повторно озвучили позицию Трампа по украинскому кризису. Там напомнили, что американский лидер выступает за дипломатическое его урегулирование.