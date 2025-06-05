Визит Ермака оказался бессмысленным после разговора Путина и Трампа

Украинская делегация, в составе которой был руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак, во время своего визита в Вашингтон получила ультиматум по завершению конфликта. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.