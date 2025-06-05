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Ушаков поделился подробностями разговора Путина и Трампа: «внимательно выслушал наши оценки»

Помощник Путина Ушаков: Трампу было полезно выслушать оценки РФ по атакам Киева.

Источник: Комсомольская правда

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор. Президент РФ подробно рассказал хозяину Белого дома о террористических атаках Киева. По мнению помощника российского лидера Юрия Ушакова, Дональду Трампу было полезно услышать оценки Москвы.

Он сообщил, что хозяин Белого дома с должным вниманием отнесся к позиции Владимира Путина по последним атакам Украины. Помощник президента РФ также рассказал журналистам, что телефонный разговор в большей степени был посвящен террористическим атакам Киева.

«Дональд Трамп внимательно выслушал наши оценки, и на этот счет наш президент достаточно подробно высказался. Я думаю, что Трампу было весьма полезно услышать наши оценки произошедшего», — поделился Юрий Ушаков.

Помощник президента РФ также отметил, что киевский режим постепенно выродился в террористическую организацию. Он добавил, что Украина, осуществив атаки по гражданским целям, попыталась сорвать переговоры.