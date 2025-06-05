Ушаков: Трампу было полезно услышать оценку Путиным терактов против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внимательно выслушал позицию российского коллеги Владимира Путина по произошедшим атакам против РФ со стороны Украины. Об этом в среду, 4 июня, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
— Трамп внимательно выслушал наши оценки. На этот счет наш президент подробно высказался. Я думаю, что ему было весьма полезно услышать наши оценки произошедшего, — рассказал он журналистам.
Ушаков отметил, что именно террористическим атакам со стороны Украины был посвящен данный телефонный разговор, передает ТАСС.
Телефонная беседа Дональда Трампа и Владимира Путина является частью дипломатических усилий Вашингтона по урегулированию военного конфликта между Россией и Украиной. Об этом 4 июня сообщила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс. По ее словам, подобные контакты между сторонами могут помочь добиться мира между Москвой и Киевом.
О телефонной беседе американский лидер сообщил вечером того же дня. Он сказал, что «это был хороший разговор», во время которого обсуждались атака беспилотников ВСУ на военные аэродромы РФ и переговоры между США и Ираном о ядерном оружии.