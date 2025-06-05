WSJ: США перенаправили на свои нужды обещанные Киеву компоненты для ракет

По их сведениям, на прошлой неделе Хегсет уведомил Конгресс об этом решении. По его распоряжению взрыватели ракет, которые Украина применяет для перехвата беспилотников, будут перенаправлены американским военным на Ближнем Востоке. Как отмечает издание, этот шаг вызвал беспокойство среди сторонников Украины на Капитолийском холме. Решение об отправке Украине взрывателей было принято еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена.