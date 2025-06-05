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WSJ: США перенаправили на свои нужды обещанные Киеву компоненты для ракет

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился перенаправить на нужды ВВС США предназначенные для Украины взрыватели для ракет. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

По их сведениям, на прошлой неделе Хегсет уведомил Конгресс об этом решении. По его распоряжению взрыватели ракет, которые Украина применяет для перехвата беспилотников, будут перенаправлены американским военным на Ближнем Востоке. Как отмечает издание, этот шаг вызвал беспокойство среди сторонников Украины на Капитолийском холме. Решение об отправке Украине взрывателей было принято еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Изначально данные взрыватели ближнего действия были разработаны для ракет с лазерным наведением класса земля — воздух, вместе с тем ВВС США адаптировали ракеты с этим компонентом для пуска с истребителей F-15E, указывает The Wall Street Journal. Они используются американскими военными в том числе для перехвата дронов, запускаемых йеменскими хуситами из мятежного движения «Ансар Аллах». Подобное решение позволяет снизить расходы, так как обходится дешевле применения ракет класса воздух — воздух Sidewinder и AMRAAM.