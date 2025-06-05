Трамп призвал отменить лимит госдолга США для предотвращения кризиса

«Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Слишком разрушительно отдавать это в руки политиков, которые могут захотеть его использовать, несмотря на ужасающий эффект, который он может оказать на нашу страну и, косвенно, даже на мир», — подчеркнул американский лидер.