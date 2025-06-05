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Трамп призвал отменить лимит госдолга США для предотвращения кризиса

Президент США Дональд Трамп выступил с радикальным предложением полностью упразднить законодательный потолок государственного долга страны.

Президент США Дональд Трамп выступил с радикальным предложением полностью упразднить законодательный потолок государственного долга страны. В публикации в соцсети Truth Social он предупредил, что сохранение существующей системы создает риск экономической катастрофы из-за возможных политических манипуляций.

«Лимит долга должен быть полностью отменен, чтобы предотвратить экономическую катастрофу. Слишком разрушительно отдавать это в руки политиков, которые могут захотеть его использовать, несмотря на ужасающий эффект, который он может оказать на нашу страну и, косвенно, даже на мир», — подчеркнул американский лидер.

Экономисты предупреждают, что без решения этого вопроса к осени США могут столкнуться с техническим дефолтом, последствия которого отразятся на мировой экономике.

Ранее сообщалось, что США заблокировали резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе.