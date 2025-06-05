Пентагон кинул Украину с компонентами для ракет

Соединенные Штаты Америки не будут отправлять обещанные киевскому режиму компоненты для ракет. Они будут использованы американской армией на Ближнем Востоке, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией.
Решение об отмене поставок взрывателей для ракет принял глава Пентагона Пит Хегсет. Он озвучил это и перед Конгрессом США.
Газета также сообщает, данные компоненты использовались украинскими боевиками для перехвата беспилотных летательных аппаратов. Теперь же их перенаправят в распоряжение ВВС США на Ближнем Востоке.
Ранее «МК» писал, что США и Европа вовсю наращивают ракетное производство — где-то увеличивают мощности, где-то строят новые заводы. Однако это может быть и не связано с тем, чтобы продолжать вооружать Украину.