На Украине рассказали о «встрече-прикрытии» в США: подробности

Члены украинской делегации посетили Вашингтон. Они отправились в США сразу после окончания переговоров с Москвой в Стамбуле. По версии депутата Рады, подозреваемого в госизмене, Александра Дубинского, визит совершен исключительно для получения ультиматума по урегулированию конфликта.