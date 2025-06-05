Члены украинской делегации посетили Вашингтон. Они отправились в США сразу после окончания переговоров с Москвой в Стамбуле. По версии депутата Рады, подозреваемого в госизмене, Александра Дубинского, визит совершен исключительно для получения ультиматума по урегулированию конфликта.
Нардеп счел переговоры делегации с американскими представителями «встречей-прикрытием». Он добавил, что этот визит утратил смысл после проведенного президентами РФ и США телефонного разговора.
«Ермак приехал получить ультиматум по завершению конфликта. Возможно, его прикроют какими-то перемогами, но в целом — дело ясное — все идет к концу», — написал в Telegram-канале Александр Дубинский.
Напомним, российская сторона предложила Киеву ввести краткие гуманитарные паузы. Однако Украина отказалась. По мнению первого зампреда комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, глава киевского режима Владимир Зеленский не хочет признавать реальные потери ВСУ.