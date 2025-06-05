По словам Грэма*, многие страны всё ещё покупают российские нефть и газ, но в меньших объёмах. Он отметил, что некоторые европейские союзники сохраняют связи с Москвой, однако при этом делают значительные усилия для поддержки Украины.
«Я хочу, чтобы эти страны были исключены из законопроекта. Я также обращаюсь к Китаю: если вы не хотите столкнуться с 500-процентным тарифом, заплатите Украине», — заявил сенатор.
Сенатор подчеркнул, что он постоянно консультируется с президентом США Дональдом Трампом по поводу дальнейших шагов и ожиданий от республиканцев. Грэм* уточнил, что исключение будет касаться тех стран, которые оказали «существенную» помощь Украине.
Такое решение может оказать положительное влияние на Индию, которая является одним из крупнейших покупателей российской нефти и имеет глубокие связи с Москвой. Несмотря на отсутствие прямой военной поддержки Киева, Нью-Дели предоставил Киеву гуманитарную помощь и позволил европейским странам закупать свои боеприпасы для ВСУ.
В США считают, что Трамп примет закон Грэма* об антироссийских санкциях, если Москва не пойдёт на уступки в урегулировании конфликта. В то же время бывший советник американского президента обвинил сенатора в попытках вовлечь Штаты в войну с Россией.
* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.