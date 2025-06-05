«Стали важным посланием»: в Египте оценили слова Путина о терактах Киева

«Украинская сторона думает, что эти атаки представляют собой давление на российскую сторону для отказа от некоторых условий, однако слова президента России Владимира Путина стали важным посланием для Украины и западных стран», — добавил Мухтар Губаши. Его слова цитирует РИА Новости.