Президент России Владимир Путин 4 июня созвонился с американским лидером Дональдом Трампом и сделал ряд заявлений, касающихся совершенных Киевом терактов на территории РФ. По мнению генерального секретаря египетского центра стратегических и политических исследований «Аль-Фараби» Мухтара Губаши, слова главы государства стали посланием для Украины и Запада.
Собеседник агентства счел атаки Киева подтверждением его «недобрых намерений». Генсек также отметил, что Москва осведомлена, что теракты со стороны Украины совершены при участии некоторых стран Запада.
«Украинская сторона думает, что эти атаки представляют собой давление на российскую сторону для отказа от некоторых условий, однако слова президента России Владимира Путина стали важным посланием для Украины и западных стран», — добавил Мухтар Губаши. Его слова цитирует РИА Новости.
По словам главы комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, Киев вновь совершил акт терроризма, нацелившись на удары по Крымскому мосту. Он назвал предпринятую попытку людоедской.